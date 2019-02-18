Источник: в Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуирован Аничков дворец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков дворец) на Невском проспекте и учащиеся около двух десятков школ и колледжей в разных районах города эвакуированы днем из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о минировании Аничкова дворца. Проводится проверка, все эвакуированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в различных районах города, в частности в Центральном, Московском и Выборгском, по этой же причине были эвакуированы учащиеся общеобразовательных школ и колледжей.

Ранее сообщалось, что сотрудники и посетители конгресс-центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. По этой же причине прошла эвакуация Политехнического колледжа городского хозяйства в Приморском районе. Коснулись анонимные сообщения и ряда административных зданий Петербурга. В частности, эвакуированы посетители и работники предприятий в Доме компании "Зингер" на Невском проспекте, где располагаются магазин "Дом Книги" и офис социальной сети "ВКонтакте".