В Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника МВД на Манежной площади

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали школьника, который на спор ударил офицера полиции на Манежной площади в центре Москвы и попытался скрыться. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в минувшие выходные. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по подозрению в причастности к данному происшествию сотрудники органов внутренних дел задержали еще двоих молодых людей.

Источник сообщил, что все задержанные оказались учениками столичной школы № 629, расположенной на Варшавском шоссе. "Как выяснилось, один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского. В итоге проигравший учащийся 11-го класса сделал все согласно договоренности с другими подростками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении родителей всех трех школьников составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего"). Кроме того, СК РФ по Москве начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому.