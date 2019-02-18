Защита обвиняемого в краже картины Куинджи просит смягчить ему обвинение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Защита Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, просит следствие переквалифицировать ему обвинение на менее тяжкое, сообщила в понедельник ТАСС адвокат Светлана Горбунова.

"Заявлено ходатайство в следственные органы о переквалификации моему подзащитному статьи обвинения", - сказала защитник, уточнив, что просит смягчить Чуприкову статью обвинения (164 УК РФ) со второй части на первую. Адвокат настаивает на том, что Чуприков совершил преступление сам, без соучастников.

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.

В понедельник в ходе рассмотрения жалобы на арест в Мосгорсуде обвиняемый раскаялся в содеянном, свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением. В суде также стало известно, что Чуприков является инвалидом второй группы.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Картина была обнаружена на территории стройки в Подмосковье и на следующий день после ареста Чуприкова передана музею.