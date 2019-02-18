В Амурской области СК возбудил уголовное дело против депутата сельского совета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении депутата сельского совета в Амурской области, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что 12 октября 2018 года на территории усадьбы дома в селе Новочесноково в Михайловском районе сотрудниками полиции во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство - марихуана массой более 7,7 кг. "Указанное количество наркотического средства относится к крупному размеру. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - отмечается в сообщении.