Из "Леруа Мерлен" в Москве эвакуированы более 1,5 тыс. человек из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра "Леруа Мерлен" в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах.

"В администрацию одного из ТЦ "Леруа Мерлен" поступило сообщение о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве. На место прибыли экстренные службы. В целях безопасности из торгового центра эвакуированы 1,5 тыс. человек", - сообщил собеседник агентства.

Ранее аналогичные сообщения поступили в ряд других столичных ТЦ Москвы, а также в некоторые школы и детские сады.