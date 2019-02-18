{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из "Леруа Мерлен" в Москве эвакуированы более 1,5 тыс. человек из-за угрозы взрыва

Ранее сообщения о минировании поступили в ряд других столичных ТЦ Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра "Леруа Мерлен" в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах.

"В администрацию одного из ТЦ "Леруа Мерлен" поступило сообщение о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве. На место прибыли экстренные службы. В целях безопасности из торгового центра эвакуированы 1,5 тыс. человек", - сообщил собеседник агентства.

Ранее аналогичные сообщения поступили в ряд других столичных ТЦ Москвы, а также в некоторые школы и детские сады.

Теги
Россия
В полиции Нидерландов объяснили причину остановки граждан РФ в аэропорту Амстердама
Капитан Стевен Комба отметил, что правоохранители лишь задали им несколько вопросов о целях пребывания в стране
Читать полностью