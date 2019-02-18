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Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Амурской области

Устанавливаются причины возгорания и обстоятельства гибели детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после гибели двух маленьких детей во время пожара в жилом доме в Серышевском районе Амурской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК России.

"18 февраля 2019 года во время тушения пожара деревянного жилого дома в селе Бочкаревка Серышевского района Амурской области обнаружены тела двух малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения. По данному факту следственным отделом по Серышевскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания и обстоятельства, послужившие причиной гибели детей.

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