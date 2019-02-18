Посольство США окажет консульское содействие Майклу Калви

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Москве в курсе ситуации с арестом основателя Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" Майкла Калви и окажет американскому гражданину все необходимое консульское содействие. Об этом ТАСС в понедельник заявила официальный представитель диппредставительства Андреа Калан.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Посольство США в курсе данной ситуации и окажет Майклу Калви все необходимое консульское содействие, - сказала дипломат. - Для нас нет более важного, кроме как защита граждан США за рубежом".

На вопрос, когда будет обеспечен консульский доступ, Калан воздержалась от комментариев по соображениям конфиденциальности.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Его защита намерена обжаловать арест.

Вaring Vostok - один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России, также специализируется на инвестициях в других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в проекты в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банка "Восточный", "Новомета" и других компаний.