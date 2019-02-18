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В полиции Нидерландов объяснили причину остановки граждан РФ в аэропорту Амстердама

Капитан Стевен Комба отметил, что правоохранители лишь задали им несколько вопросов о целях пребывания в стране

ГААГА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Корреспондент "Новой Газеты" Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Милана Бахаева были остановлены в аэропорту Схипхол в рамках обычных процедур. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель военной полиции Нидерландов капитан Стевен Комба.

"Женщины, о которых идет речь, не были арестованы и не находятся в заключении, - отметил он. - Они только должны были ответить на несколько вопросов относительно цели пребывания в Нидерландах. Это стандартная процедура".

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании полицией в аэропорту Амстердама своего корреспондента Елены Милашиной, а также сотрудницы "Мемориала" Миланы Бахаевой. Позднее посольство РФ в Нидерландах информировало, что они были отпущены.

Милашина и Бахаева прилетели в Нидерланды на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.

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