Под Владимиром арестовали спровоцировавшего инцидент с "живым щитом" водителя

ТАСС, 18 февраля. Суд во Владимирской области арестовал водителя Михаила Щербакова, из-за которого полицейским 9 февраля пришлось перекрывать федеральную трассу М-7 и применять "живой щит" из автомобилей граждан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России об аресте водителя автомобиля Skoda, подозреваемого в применении насилия к представителям власти при задержании на федеральной трассе М-7 "Волга". Он будет находиться под арестом до 14 апреля", - говорится в сообщении.