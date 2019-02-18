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Под Владимиром арестовали спровоцировавшего инцидент с "живым щитом" водителя

Под арестом он будет находиться до 14 апреля

ТАСС, 18 февраля. Суд во Владимирской области арестовал водителя Михаила Щербакова, из-за которого полицейским 9 февраля пришлось перекрывать федеральную трассу М-7 и применять "живой щит" из автомобилей граждан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК России об аресте водителя автомобиля Skoda, подозреваемого в применении насилия к представителям власти при задержании на федеральной трассе М-7 "Волга". Он будет находиться под арестом до 14 апреля", - говорится в сообщении.

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В социальных сетях ранее появились видеозаписи, на которых полицейские 9 февраля для задержания автомобиля Skoda, нарушавшего правила дорожного движения, создали "живой щит", то есть перегородили дорогу машинами обычных граждан. МВД РФ и региональное управление полиции организовали проверку обстоятельств задержания, после которой возбудили в отношении водителя, 28-летнего уроженца Волгограда Михаила Щербакова, уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейских.

По данным пресс-службы СУ СК по Владимирской области, в районе поста ГИБДД в микрорайоне Юрьевец Владимирской области полицейским пришлось принять меры по задержанию водителя "с очевидным опасным движением". Водитель и повторно не подчинился законным требованиям представителей власти - после принудительной остановки он резко тронулся с места, направив автомобиль на сотрудников ГИБДД, находившихся в непосредственной близости к автомобилю нарушителя.

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