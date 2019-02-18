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Отстраненный от должности зампредседателя кабмина Чувашии останется под арестом до 12 июня

Владимира Аврелькина отстранили от должности в январе текущего года

ТАСС, 18 февраля. Суд принял решение оставить под арестом отстраненного от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, до 12 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры республики.

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Ленинский районный суд города Чебоксары 14 декабря 2018 года принял решение поместить под арест на два месяца министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии - заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Аврелькина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В январе 2019 года Аврелькин был отстранен от должности.

"Мера пресечения была продлена на четыре месяца - до 12 июня 2019 года. Сторона защиты обжаловала судебное решение, указывая на отсутствие оснований для содержания обвиняемого под стражей и необходимости применения к нему более мягкой меры пресечения. Верховный суд Чувашской Республики, согласившись с позицией прокуратуры республики, отклонил апелляционные жалобы стороны защиты, оставил постановление суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - отмечается в сообщении.

Ранее следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

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