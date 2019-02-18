Отстраненный от должности зампредседателя кабмина Чувашии останется под арестом до 12 июня

ТАСС, 18 февраля. Суд принял решение оставить под арестом отстраненного от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, до 12 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры республики.

Ленинский районный суд города Чебоксары 14 декабря 2018 года принял решение поместить под арест на два месяца министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии - заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Аврелькина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В январе 2019 года Аврелькин был отстранен от должности.

"Мера пресечения была продлена на четыре месяца - до 12 июня 2019 года. Сторона защиты обжаловала судебное решение, указывая на отсутствие оснований для содержания обвиняемого под стражей и необходимости применения к нему более мягкой меры пресечения. Верховный суд Чувашской Республики, согласившись с позицией прокуратуры республики, отклонил апелляционные жалобы стороны защиты, оставил постановление суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - отмечается в сообщении.

Ранее следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.