Торговый центр "Русь" в Великом Новгороде эвакуировали из-за звонка о минировании

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших торговых центров Великого Новгорода "Русь" эвакуирован в понедельник из-за анонимной угрозы взрыва здания. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"В 11:53 поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра, эвакуированы посетители и сотрудники. На месте работают кинологи", - рассказал собеседник агентства.

ТЦ "Русь" - один из крупнейших торговых центров Великого Новгорода, площадь здания составляет 18,5 тыс. кв. м.

17 февраля в городе Чудово Новгородской области также поступали анонимные звонки о минировании двух жилых домов. Угроза оказалась ложной. Сотрудники УМВД и УФСБ по Новгородской области установили личность подозреваемого в совершении обоих звонков. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").