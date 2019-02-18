Сбившую насмерть человека в Москве участницу шоу "Голос" отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция отпустила под подписку о невыезде певицу, участницу шоу "Голос" Юлию Райнер, сбившую насмерть водителя такси, вышедшего из машины, остановившейся на обочине Ленинградского шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Райнер допрошена и отпущена под подписку о невыезде", - сказал источник.

Как сообщали накануне в пресс-службе столичного управления ГИБДД, женщина, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на пешехода на Ленинградском шоссе. Пешеходом оказался водитель автомобиля такси, остановившегося на дороге. Женщина с места ДТП скрылась, пострадавший скончался на месте, отметили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что нарушительница была задержана спустя час. На ее машине имелись характерные повреждения, сама она не отрицала, что сбила человека.