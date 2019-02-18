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Во Владивостоке водитель сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся

Пострадавшие были госпитализированы

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД Приморского края.

"Установлено, что водитель автомашины Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Водитель с места автоаварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы - семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок - мальчик 2017 года рождения", - говорится в сообщении.

Наезд произошел в районе дома номер 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Ведутся поиски водителя Volvo. Полиция просит очевидцев ДТП обратиться в дежурную часть.

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