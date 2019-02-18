Два человека погибли в ДТП в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Mercedes в Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщил представитель управления ГИБДД по региону.

"Авария произошла на дороге, ведущей из города Урус-Мартан в село Мартан-Чу. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека получили травмы, в том числе ребенок двух лет и несовершеннолетняя девочка", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, предварительная причина столкновения - неисправность одного из автомобилей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.