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Два человека погибли в ДТП в Чечне

По предварительным данным, причина аварии - неисправность одного из автомобилей

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Mercedes в Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщил представитель управления ГИБДД по региону.

"Авария произошла на дороге, ведущей из города Урус-Мартан в село Мартан-Чу. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека получили травмы, в том числе ребенок двух лет и несовершеннолетняя девочка", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, предварительная причина столкновения - неисправность одного из автомобилей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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