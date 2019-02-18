Суд приговорил боксера к шести годам колонии за избиение постояльца гостиницы под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил к шести годам колонии строгого режима боксера Даниила Грицая по делу об избиении инженера. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что Грицай в 2018 году пять раз участвовал в драках в городе Миллерово Ростовской области, причиняя пострадавшим телесные повреждения разной степени тяжести. Драки происходили у кафе, в караоке-клубе и возле городской гостиницы "Дом туриста", где Грицай избил инженера.

"Грицай признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, он обвинялся по нескольким статьям УК РФ: "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213), "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" (п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112), "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" (п. "а" ч. 2 ст. 115), "Угроза убийством" (ч. 1 ст. 119) и "Повреждение имущества с причинением значительного ущерба" (ч. 2 ст. 167).