Суд продлил задержание блогера Мирзеханова по подозрению в причастности к драке в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кузьминский районный суд отказался отправлять в СИЗО и продлил на трое суток срок задержания блогеру Алибеку Мирзеханову, подозреваемому в причастности к драке в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок задержания Мирзеханову до 14:00 мск 21 февраля. Судебное заседание назначить на 20 февраля", - огласил постановление судья Руслан Якубаев.

По словам заявившего ходатайство об избрании ареста следователя, блогер может скрыться от органов предварительного следствия, "действовал в сговоре" с неизвестными соучастниками, которых ищут правоохранительные органы и которых Мирзеханов может предупредить. Прокурор заявил, что судебное заседание следует отложить на 72 часа для дополнительного сбора материалов, уточнив, что задержание подозреваемого было законным и обоснованным.

Защита поддержала прокурора и также попросила дать трое суток для сбора информации, положительно характеризующих личность подозреваемого. "У моего подзащитного есть железобетонное алиби. Человека запугали во время обыска, после чего он дал соответствующие показания против себя", - отметил адвокат Шамиль Яндарбаев.

Как сообщалось ранее, уроженец Республики Дагестан Мирзеханов был задержан 17 февраля после обыска в его квартире на Филевском бульваре в Москве. В постановлении на обыск было указано, что, "согласно информации, предоставленной сотрудниками уголовного розыска Москвы, Алибек Мирзеханов, 1994 года рождения, является соучастником преступления, произошедшего 14 февраля в кафе "Неолит". Блогеру инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное организованной группой").

В результате драки в кафе 14 февраля один человек получил ранения и был госпитализирован. По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали более 20 человек. Большая часть задержанных - выходцы с Северного Кавказа.