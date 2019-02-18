В Петербурге эвакуированы посетители ресторанов McDonald’s из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Посетители и сотрудники всех ресторанов McDonald’s в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о минировании в офис ресторанов быстрого питания. В сообщении не фигурировал адрес конкретного McDonald’s, поэтому проверяются все рестораны. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по аналогичной причине в Петербурга ранее были также эвакуированы посетители и сотрудники десятки торговых центров в разных районах города.