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В Петербурге эвакуированы посетители ресторанов McDonald’s из-за сообщения о минировании

Источник в правоохранительных органах добавил, что в сообщении не фигурировал адрес конкретного ресторана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Посетители и сотрудники всех ресторанов McDonald’s в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение о минировании в офис ресторанов быстрого питания. В сообщении не фигурировал адрес конкретного McDonald’s, поэтому проверяются все рестораны. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по аналогичной причине в Петербурга ранее были также эвакуированы посетители и сотрудники десятки торговых центров в разных районах города.

 

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