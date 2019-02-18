Суд частично удовлетворил иск фристайлистки Комиссаровой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга в понедельник частично удовлетворил иск фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), которая получила травму позвоночника при подготовке к Олимпиаде в Сочи и подала иск к ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" с требованием компенсировать ей моральный вред. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил взыскать с ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" в пользу Чаадаевой компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, а также штраф - в 20 тыс. рублей", - сказали в суде.

В остальной части иска фристайлистке отказано. Как сообщили ТАСС юридические представители Марии Комиссаровой (Чаадаевой), решение Невского районного суда будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что спортсменка в 2014 году получила тяжелую травму во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. В клинике ответчика она занималась почти десять месяцев, но обследование, проведенное в неврологической клинике в Испании, показало, что никаких улучшений состояния здоровья по сравнению с 2014 годом не произошло. По этой причине фристайлистка обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.