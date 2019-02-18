{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренные службы не нашли взрывоопасных предметов в Ростове-на-Дону

К проверкам были привлечены кинологи с собаками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не обнаружили взрывоопасных предметов после проверки сообщений о минировании зданий, сообщило управление информационной политики правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что после анонимных звонков с сообщениями о минировании экстренные службы города начали проверку зданий. Местные СМИ сообщали об эвакуации нескольких школ.

"Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку общественных зданий, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. В максимально короткие сроки была проведена эвакуация, службы экстренного реагирования проверили каждый объект. К проверкам были привлечены кинологи с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРостовская область
Дело экс-директора федерации баскетбола России о хищении 44 млн рублей направили в суд
Ранее Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории и арестован
Читать полностью