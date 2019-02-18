Экстренные службы не нашли взрывоопасных предметов в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не обнаружили взрывоопасных предметов после проверки сообщений о минировании зданий, сообщило управление информационной политики правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что после анонимных звонков с сообщениями о минировании экстренные службы города начали проверку зданий. Местные СМИ сообщали об эвакуации нескольких школ.

"Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку общественных зданий, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. В максимально короткие сроки была проведена эвакуация, службы экстренного реагирования проверили каждый объект. К проверкам были привлечены кинологи с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств", - говорится в сообщении.