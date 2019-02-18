Суд снял обеспечительный арест с денег и машины координатора "Левого фронта" Удальцова

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд снял обеспечительный арест с денежных средств и автомобиля, изъятых в 2012 году в ходе обыска у координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, осужденного по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд удовлетворил в понедельник поступившее ходатайство и постановил вернуть Удальцову имущество в виде денежных средств и автомобиля", - сказал собеседник агентства. Обеспечительный арест снят со 142 тыс. рублей и автомобиля Opel 2003 года выпуска. Это имущество было изъято в ходе обысков в 2012 году в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве для обеспечения исков.

Мосгорсуд в августе 2018 года снял также арест с имущества оппозиционера Леонида Развозжаева (25 тыс. рублей, 28 юаней, €15 и 709 гривен).

Координатор движения "Левый фронт" Удальцов и помощник экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева Развозжаев были осуждены на 4,5 года колонии в июле 2014 года по обвинению в организации беспорядков во время массовой акции на Болотной площади в Москве и попытке организации массовых беспорядков на территории страны. В апреле 2017 года Развозжаев вышел на свободу из колонии в Красноярске, а Удальцов освободился из колонии в Тамбове в августе того же года в связи с завершением срока наказания.