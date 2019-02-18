Сообщение о минировании торгового центра "Русь" в Великом Новгороде оказалось ложным

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании здания одного из крупнейших торговых центров Великого Новгорода "Русь" оказалось ложным, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Проверка завершилась, сообщение о минировании было ложным", - рассказал собеседник агентства.

ТЦ "Русь" - один из крупнейших торговых центров Великого Новгорода, площадь здания составляет 18,5 тыс. кв. м. Из-за угрозы взрыва сотрудники и посетители центра были эвакуированы. "Кинологи все проверили, в 16:28 мы открылись для покупателей", - рассказал ТАСС администратор торгового центра.