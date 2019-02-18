{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение о минировании торгового центра "Русь" в Великом Новгороде оказалось ложным

Из-за угрозы взрыва сотрудники и посетители центра были ранее эвакуированы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании здания одного из крупнейших торговых центров Великого Новгорода "Русь" оказалось ложным, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Проверка завершилась, сообщение о минировании было ложным", - рассказал собеседник агентства.

ТЦ "Русь" - один из крупнейших торговых центров Великого Новгорода, площадь здания составляет 18,5 тыс. кв. м. Из-за угрозы взрыва сотрудники и посетители центра были эвакуированы. "Кинологи все проверили, в 16:28 мы открылись для покупателей", - рассказал ТАСС администратор торгового центра.

 

Теги
РоссияНовгородская область
СК возбудил дело против тверского чиновника после обрушения навеса вдоль фасада здания
В результате инцидента три человека получили травмы
Читать полностью