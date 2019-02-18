Против псковского чиновника возбудили дело за попытку завладеть имуществом предприятия

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Новоржевского района Псковской области Михаила Пашкова, который превысил свои должностные полномочия, пытаясь перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

"Прокурором Новоржевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Новоржевского района Михаила Пашкова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Уголовное дело связано с распоряжением муниципальным имуществом, органы следствия обвиняют Пашкова в превышении должностных полномочий при отчуждении имущества муниципального предприятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава муниципалитета умышленно подписал постановление, по которому активы госпредприятия переводились на счета другой фирмы.

"Предприятие муниципальное банкротилось, и [Пашков] своим распоряжением выводил имущество на другое предприятие, чтобы избежать наложения на [убыточное предприятие] ареста и так далее. Оно осталось в муниципальной собственности, иначе бы это была другая статья. Мы говорим о том, что, по нашему мнению, он превышал свои должностные полномочия, это были умышленные действия. Предчувствуя банкротство предприятия, он завладел ликвидным имуществом, переоформляя его на другое предприятие, которое не имело долгов", - пояснил собеседник агентства.

В областной прокуратуре также добавили, что дело передано в Псковский областной суд, чтобы исключить конфликт интересов. "Уголовное дело [было] направлено для рассмотрения по существу в Новоржевский районный суд, поскольку в нем возник предполагаемый конфликт интересов, в настоящее время уголовное дело направлено председателю Псковского областного суда для определения территориальной подсудности, чтобы максимально обеспечить беспристрастность при осуществлении правосудия. Поскольку понятно, что судьи Новоржевсого районного суда хорошо знакомы с Михаилом Пашковым", - резюмировал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо назначение принудительных работ на срок до пяти лет. Кроме того, осужденный по этой статье может быть лишен свободы на срок до семи лет.