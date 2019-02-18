Под Саратовом полицейский подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу

САРАТОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении следователя следственного отделения ОМВД РФ по Краснокутскому району возбуждено уголовное дело по статье 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи, подозреваемыми по делу стали четыре человека. Позже следователь подготовила протокол показаний, из которого следовало, что хищение имущества совершено только одним из фигурантов. Поддельный протокол сотрудница полиции дала подписать подозреваемому и приобщила его к материалам дела в качестве доказательства. Однако юноша обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в отношении данного сотрудника принято решение об увольнении из органов внутренних дел, а также о привлечении ее непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности. Кроме того, женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.