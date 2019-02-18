СК возбудил дело против тверского чиновника после обрушения навеса вдоль фасада здания

ТАСС, 18 февраля. Следственным управлением СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении начальника отдела госучреждения по обслуживанию административных зданий в Твери после обрушения деревянного навеса вдоль фасада дома, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Обрушение навеса из-за падения на него снега и наледи с крыши расположенного рядом здания произошло вечером 16 февраля, пострадали три женщины, одной из которых причинен тяжкий вред здоровью. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

"В ходе расследования установлен факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей начальником отдела по обслуживанию зданий государственной организации "Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений". В рамках возбужденного уголовного дела о халатности подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следователей, прямой обязанностью чиновника был контроль над исполнением подрядчиком контракта по очистки кровли от снега и наледи.

Все пострадавшие 16 февраля были госпитализированы в городскую больницу №4. "Одну из них уже выписали из больницы, состояние двух других женщин оценивается как стабильное", - отметили в пресс-службе регионального правительства.