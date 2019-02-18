Посетители всех ресторанов KFC в Петербурге эвакуированы из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании эвакуированы сотрудники и посетители всех ресторанов McDonald’s в Петербурге.

"После того, как в офис McDonald’s поступило сообщение о минировании одного из ресторанов, появилась информация о том, что офис ресторанов KFC получил такое же сообщение. Все рестораны проверяются, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В петербургском комитете по образованию журналистам сообщили, что проводилась эвакуация 36 школ и одного детского сада в разных районах города. "У всех петербургских школ есть опыт тренировочных эвакуаций. После проверки зданий специальными службами часть школ возобновила учебный процесс", - сказали в пресс-службе комитета.