Бывшего замначальника колонии Ярославля задержали по делу о пытках заключенного Макарова

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника ИК-1 Ярославля, где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров, задержан. Об этом в понедельник сообщается на канале фонда "Общественный вердикт" в Telegram.

"Следственный комитет задержал сегодня бывшего заместителя начальника ИК-1 по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова. После скандала с пытками в ИК-1 Михайлов занимал должность в управлении ФСИН по Ярославской области", - говорится в сообщении.

В понедельник правозащитники также сообщили о задержании бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. В СУ СК РФ по Ярославской области информацию по обоим задержаниям пока не комментируют.

Сайт "Новой газеты" 20 июля 2018 года опубликовал материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат СК. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, в связи с этим также возбуждено уголовное дело.

Следователи в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела после незаконного применения физической силы к заключенным в регионе с июля 2018 года, когда было опубликовано видео с избиением Макарова.