Новое дело о взятке возбудили в отношении начальника Свердловской железной дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов стал фигурантом второго уголовного дела о взятке. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

Ранее сообщалось, что Миронов был задержан по подозрению в получении взятки, было возбуждено дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере". В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте сообщали, что проверяется причастность Миронова к совершению иных преступлений.

"Сейчас принесли новое постановление [о возбуждении уголовного дела] по взятке. Так что да, технически возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал Колосовский.

Адвокат пояснил, что второе дело касается того же имущества, из-за которого возбудили первого дело. "Технически - это один из эпизодов, так как они связаны в одно производство", - добавил он. 18 февраля Свердловский областной суд изменил меру пресечения Миронову с содержания под стражей на домашний арест.

Миронов был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года. Суд арестовал его 14 декабря 2018 года.