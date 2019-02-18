Четыре вечерних авиарейса из Москвы в Ульяновск и обратно отменили из-за сильного ветра

УЛЬЯНОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Два рейса Москва - Ульяновск и два рейса Ульяновск - Москва в понедельник отменены из-за метели с сильным боковым ветром. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий были отменены четыре дневных рейса в этом направлении - два на прилет и два на вылет. Большинство пассажиров переоформили билеты на вечерние рейсы.

Статус "отменен" в табло появился напротив рейсов авиакомпании "Руслайн" и Utair из Внуково в Ульяновск, запланированных на 19:35 по местному времени (18:35 мск), а также напротив рейсов из Ульяновска во Внуково этих же авиакомпаний, которые должны были вылететь в 20:10 по местному времени (19:10 мск).

По данным министерства промышленности и транспорта региона, людям предложены гостиницы и напитки.

Днем в Ульяновске началась метель с сильными порывами ветра. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, метель в регионе продлится и будущей ночью. Согласно прогнозам, ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.