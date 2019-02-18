Два псковских СМИ обжаловали в суде штрафы за текст, оправдывающий терроризм

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса" (учредитель "Псковской ленты новостей") и ООО Рекламное агентство "Бумеранг" (является вещателем "Эхо Москвы в Пскове" и транслирует передачи радиостанции) подали жалобы на решения мировых судов, оштрафовавших редакции изданий за публикацию материала журналиста Светланы Прокопьевой, в котором, по мнению суда, усматривается оправдание терроризма. Об этом сообщила ТАСС адвокат редакций, осуществляющий защиту их интересов в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма", предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо в виде лишения свободы на срок до семи лет). Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске" (в октябре 2018 года, погиб один человек - прим. ТАСС). Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой, на 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание "Псковская лента новостей", опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.

"ООО Гражданская пресса" и ООО Рекламное агентство "Бумеранг" подали жалобы на постановления двух мировых судов, которые вынесли решения о штрафах в отношении материала Светланы Прокопьевой, размещенного на "Эхо Москвы" в Пскове и "Псковской ленте новостей", - сказала собеседница агентства.

Ранее Прокопьева сообщала ТАСС о том, что будут проведены экспертизы ее текста. Одна из экспертиз будет назначена в рамках следствия. Кроме того, сторона защиты журналиста намерена привлечь независимых экспертов для оценки текста.