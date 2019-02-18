СК ходатайствует об аресте экс-главы ярославской колонии по делу об избиении заключенного

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. СК ходатайствует об аресте бывшего временно исполняющего обязанности начальника колонии №1 Ярославской области и его бывшего заместителя по делу об избиении заключенного. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете РФ.

"Сегодня по подозрению в организации указанного преступления задержаны сотрудники системы ФСИН Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, ранее замещавшие должности врио начальника ФКУ ИК-1 и его заместителя соответственно (ч. 3 ст. 33, п. "а" и "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сказали в СК. Задержанные подозреваются в превышении полномочий.

По данным следствия, 29 июня 2017 года осужденный (Макаров) был доставлен в одно из помещении ФКУ ИК-1 для проведения обысков, куда также пришли сотрудники колонии Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Алексей Андреев. "Указанные фигуранты, выходя за пределы своих должностных полномочий, применили физическое насилие к осужденному", - напомнили в СК. Они нанесли ему множественные удары руками, ногами и спецсредствами, причинив физическую боль и телесные повреждения.

В июле 2018 года сайт "Новой газеты" опубликовал материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат СК. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа 2018 года на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, по данному факту также возбуждено уголовное дело. Следователи в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным в регионе с июля 2018 года, когда было опубликовано видео с избиением Макарова.