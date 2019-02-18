CNN: на Гаити во время беспорядков задержали пятерых американцев

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Пятеро граждан США были задержаны на Гати во время массовых беспорядков на острове. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, их подозревают в заговоре, однако официальных обвинений им не предъявлено. Каких-либо подробностей о том, чем именно занимались задержанные американцы, не сообщается.

В минувший четверг Госдепартамент рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок на Гаити.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. По данным Agence France-Presse, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. Президент Гаити Жовенель Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков и призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса.