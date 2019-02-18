Источник: начальника отдела организации дознания ФТС подозревают во взятке на $140 тыс.

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Начальник отдела организации дознания Федеральной таможенной службы России Сергей Галенков подозревается во взятке на сумму $140 тыс., в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начальника отдела организации дознания ФТС России Сергея Галенкова подозревают во взятке в $140 тыс. Возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Получение взятки"). По нему также проходит заместитель Галенкова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие полагает, что начальник дознания получил взятку от трех коммерсантов. В кабинете главного таможенного дознавателя проходит обыск.