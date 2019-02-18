Следователи задержали мать мальчика, проведшего ночь в заповеднике "Лосиный остров"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали мать ребенка, который почти сутки в одиночку провел в заповеднике "Лосиный остров" в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением ребенка, который пробыл один на территории заповедника всю ночь, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка мать мальчика задержана для выяснения объективной картины произошедшего", - сказала она. С нею будут проведены дополнительные следственные действия.

Вечером 17 февраля женщина на машине со своим ребенком заехала в заповедник "Лосиный остров". По ее версии, ребенок убежал и не вернулся. Спустя почти сутки мальчик, 2012 года рождения, смог самостоятельно выйти на дорогу. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына только в 05:35 мск 18 февраля.