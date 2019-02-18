Основатель Baring Vostok Калви проходит медосмотр у тюремных врачей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Тюремные врачи проводят проверку состояния здоровья основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который ранее жаловался на боли в спине. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"Я посетил сегодня Калви в федеральном СИЗО внутри "Матросской Тишины" в рамках взаимодействия с уполномоченным при президенте по правам предпринимателей Борисом Титовым. Бизнесмен жалуется на боли в спине. Он попросил предоставить ему второй матрас", - проинформировал Еникеев.

"Как сказали мне представители СИЗО, - продолжил собеседник агентства, - американец сейчас проходит медкомиссию. Скоро ему сделают рентген. По итогам медосмотра будет решено, предоставлять ему второй матрас или нет".

По словам Еникеева, и у Калви, и у второго фигуранта этого дела француза Филиппа Дельпаля в камере есть горячая вода, телевизор, холодильник и унитаз. "Дельпаль пожаловался, что у него нет губки, но ее не выдают, ее надо покупать в тюремном магазине. Как только ему поступят деньги на специальную карточку, он сможет это сделать", - сказал член ОНК.

Еникеев добавил, что у Дельпаля сотрудники СИЗО отобрали книги на французском языке. "Это связано с тем, что они проходят тюремную цензуру. Позже бизнесмену их вернут", - сказал правозащитник. Он отметил что и Дельпаль, и Калви владеют русским языком на базовом уровне.