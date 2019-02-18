СМИ: бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики

МЕХИКО, 18 февраля. /ТАСС/. Бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался в понедельник в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, еще четверо получили травмы, сообщила газета Milenio.

Трагедия произошла в районе Койотес. По предварительным данным, водитель автоцистерны пытался проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде, но не успел.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.