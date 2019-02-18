СМИ: родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци взяты под домашний арест

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Отец и мать бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци - флорентийские предприниматели Тициано Ренци и Лаура Боволи - взяты под домашний арест по делу о мошенничестве и намеренном доведении до банкротства своих компаний. Об этом сообщило в понедельник вечером агентство ANSA.

По его данным, такая мера пресечения, которую адвокаты родителей Ренци и сам политик назвали "абсурдной", была избрана в связи с "опасностью повторения преступления". По мнению судьи предварительного следствия Анджелы Фантеки, выписавшей ордер, чета Ренци "постоянно прибегала к преступным схемам, которые достаточно профессионально практикуются долгое время". Ренци-старший и его супруга обвиняются в намеренном доведении до банкротства трех управляемых ими кооперативов в 2010-2013 годах, а также выписывании фальшивых счетов за услуги, которые никогда не оказывались, в период с 2013 года по 2018 год. Оба они находятся под следствием.

Нынешние подозрения в отношении родителей Ренци не первые. Ранее Тициано Ренци проходил фигурантом дела о банкротстве управляемого им издательского дома. Причем расследование по данному делу было начато, когда Маттео Ренци занимал пост премьера. Затем отец Ренци был замешан в громком скандальном деле о коррупции при распределении государственных подрядов. Однако в обоих случаях дела в отношении Тициано Ренци были закрыты за отсутствием состава преступления.

Ренци-старший всегда играл достаточно заметную роль в левом политическом крыле во Флоренции. Как писали СМИ, отчасти это помогло его сыну сделать блестящую карьеру: Маттео Ренци был самым молодым избранным главой администрации провинции Флоренции (2004-2009). Затем он стал мэром Флоренции и возглавлял городскую администрацию с 2009 года по 2014 год. Победив в конце 2013 года на внутрипартийных выборах и став секретарем правящей на тот момент Демократической партии, Ренци сместил в начале 2014 года во главе правительства своего сопартийца Энрико Летту. Сам Ренци был вынужден подать в отставку в конце 2016 года после провала инициированного им референдума о комплексной конституционной реформе.

На последних выборах в парламент в марте 2018 года экс-премьер был избран в Сенат (верхнюю палату), однако покинул пост председателя партии после достаточно неудачного для нее результата голосования. Сейчас СМИ активно пишут, что Ренци намерен основать собственную партию. Ренци составляет непримиримую оппозицию нынешнему правительству в составе оппонентов из "Движения "5 звезд" и "Лиги". Он уже заявил, что не собирается баллотироваться на предстоящих в мае выборах в Европарламент.