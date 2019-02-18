СМИ: на востоке Канады столкнулись 15 автомобилей

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в результате столкновения 15 автомобилей на трансканадской магистрали в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, в аварию попали 12 легковых автомашин и три фуры. Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирчи-Нэрроуз.

Причиной аварии стали погодные условия - практически нулевая видимость из-за снегопада.