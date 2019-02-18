Пострадавшие в ДТП во Владивостоке мать и ребенок умерли в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Женщина и ее годовалый ребенок, пострадавшие в ДТП во Владивостоке, умерлив больнице от полученных травм, сообщили ТАСС во вторник в департаменте здравоохранения Приморского края.

В больнице, куда были доставлены пострадавшие, оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов, сообщил представитель департамента. "Но травмы, полученные в страшном дорожно-транспортном происшествии, оказались несовместимыми с жизнью. Женщина и ребенок скончались от полученных травм в больнице", - сказал этот представитель.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. С места происшествия водитель скрылся. Ведутся его поиски.