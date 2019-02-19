Три большегруза провалились под лед в Якутии

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Три большегруза "Урал" провалились под лед при переходе через горную речку Тумара в Кобяйском районе Якутии, произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в районном комитете охраны природы.

"Три грузовые машины "Урал" провалились под лед при попытке пересечь горную речку Тумара в Кобяйском районе. Один из грузовиков подняли на поверхность, еще два планируют эвакуировать в ближайшее время. Отобраны пробы воды, содержание нефтепродуктов превышает норму в 2,5 раза", - рассказали в комитете и пояснили, что машины провалились в наледь (незамерзающий участок горной реки).

Инцидент произошел в начале февраля, однако инспекторы смогли добраться к труднодоступному участку автозимника Сегян Кюель - Себян Кюель только в понедельник. "Автомобили перевозили гашеную известь, она не попала в реку", - уточнили в комитете.

Как сообщили ТАСС в минэкологии Якутии, в отношении АО "Прогноз" (является владельцем перевозимого груза), ООО "ОВВ Даймондс Холдинг" (перевозчик) возбуждено административное дело. Компания "Прогноз" владеет лицензией на разведку и добычу серебра на месторождении "Вертикальное" в Кобяйском районе, в 440 км на север от города Якутск. До места расположения месторождения можно добраться по зимнику в холодные месяцы и в летнее время по воздуху.