Один человек погиб и трое пострадали после ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в ДТП на Ставрополье, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла 18 февраля около 23:30 мск на объездной дороге города Пятигорска.

"По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-21099 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, налетел на бордюр и отбойник, затем автомобиль перевернулся", - сообщает Госавтоинспекция.

От полученных травм на месте происшествия умерла 17-летняя пассажирка автомашины, перелом основания черепа получил 22-летний водитель, также госпитализация понадобилась 17-летней пассажирке и 20-летнему пассажиру автомобиля.

Стаж вождения у водителя - всего шесть месяцев. За это время он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП никто из участников не был пристегнут ремнями безопасности.