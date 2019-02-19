Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Атриум" в Москве

МОСКВА, 19 февраля./ТАСС/. Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва, которое поступило во вторник утром в администрацию столичного торгово-развлекательного центра "Атриум" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Экстренные службы выехали в ТЦ "Атриум" для проверки сообщения о его минировании. Посетителей там еще нет, так что эвакуация не требуется", - сказал собеседник агентства.

В понедельник аналогичные сообщения поступили в ряд других торговых центров Москвы, а также в некоторые школы и детские сады. Все они оказались ложными.