{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Атриум" в Москве

Эвакуация из здания не проводится

МОСКВА, 19 февраля./ТАСС/. Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва, которое поступило во вторник утром в администрацию столичного торгово-развлекательного центра "Атриум" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Экстренные службы выехали в ТЦ "Атриум" для проверки сообщения о его минировании. Посетителей там еще нет, так что эвакуация не требуется", - сказал собеседник агентства.

В понедельник аналогичные сообщения поступили в ряд других торговых центров Москвы, а также в некоторые школы и детские сады. Все они оказались ложными.

Теги
Россия
В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва в парке "Зарядье"
Территорию проверяют кинологи
Читать полностью