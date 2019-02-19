В Северной Осетии в отделениях Пенсионного фонда выявили хищения 215 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Северной Осетии выявили хищения в двух районных отделениях Пенсионного фонда республики в размере более 215 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом ТАСС сообщил министр внутренних дел республики Михаил Скоков.

"В частности, уголовное дело возбуждено по факту хищения организованной преступной группой пенсионных выплат на сумму свыше 7 млн рублей. В ходе предварительного следствия в отношении семи участников организованной преступной группы, в том числе трех работников отделения Пенсионного фонда по Ирафскому району, дополнительно возбуждены 62 уголовных дела по факту хищения пенсионных выплат", - сказал Скоков.

В производстве следственной части следственного управления МВД по республике находится также ряд уголовных дел в отношении должностных лиц государственного учреждения - управления Пенсионного фонда России по Алагирскому району Северной Осетии. Всего в Алагирский районный суд направлены десять уголовных дел по обвинению работников отделения в назначении незаконных пенсионных выплат, хищении денежных средств в крупном и особо крупном размере на сумме свыше 208 млн рублей.

В отношении руководителя управления Пенсионного фонда по Алагирскому району в отдельное производство выделен и направлен в следственное управление СК России по республике материал по статье "Халатность".