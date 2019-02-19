СК возбудил дело по факту гибели семьи с ребенком в Подольске

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают причину гибели семьи с семилетним ребенком в Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 18 февраля в квартире в деревне Докукино городского округа Подольск обнаружены тела двух взрослых и ребенка 2011 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. "В ходе осмотра места происшествия в помещении кухни обнаружен настенный газовый котел. При осмотре вентиляционного канала в помещении кухни и ванной комнате установлено отсутствие тяги", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Для установления причины смерти семьи назначены судмедэкспертизы. Следователи изъяли правоустанавливающие документы на жилье, договор с ресурсо-снабжающими организациями, а также по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.