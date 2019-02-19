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CBS: около 20 человек застряли на канатной дороге в США

Как отмечает Associated Press, механизм остановился из-за сильного порыва ветра

ТАСС, 19 февраля. Порядка 20 человек застряли в понедельник в кабинках на канатной дороге над водой в парке развлечений в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США). Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, на 22:05 понедельника (09:05 вторника мск), спасателям удалось эвакуировать четырех взрослых и четырех детей. В кабинках остаются еще восемь человек.

Как отмечает агентство Associated Press, механизм остановился из-за сильного порыва ветра. Освобождение людей занимает продолжительное время из-за того, что посетителей нужно извлекать по очереди из каждой кабинки.

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