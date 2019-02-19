В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва в парке "Зарядье"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют территорию парка "Зарядье" в Москве после поступившего в оперативные службы сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном на подземной парковке в парке "Зарядье". Сейчас территорию парка осматривают кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Атриум".

В понедельник в Москве были "заминированы" более десяти объектов, среди которых торговые центры, три школы и детский сад. Все сообщения об угрозах взрывов были проверены с участием экстренных служб, они оказались ложными.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.