Угрозы взрывов в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье" в Москве не подтвердились

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрывов в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье" в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах .

"Торговый центр "Атриум" и парк "Зарядье" были проверены с участием кинологов и специалистов экстренных служб. Взрывных устройств и иных опасных предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.