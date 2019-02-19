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Угрозы взрывов в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье" в Москве не подтвердились

Кинологи и специалисты экстренных служб не обнаружили опасных предметов и взрывных веществ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрывов в ТЦ "Атриум" и парке "Зарядье" в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах .

"Торговый центр "Атриум" и парк "Зарядье" были проверены с участием кинологов и специалистов экстренных служб. Взрывных устройств и иных опасных предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

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