Защита обжаловала арест всех фигурантов дела Калви

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала в Мосгорсуде арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, подозреваемого вместе с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Защита Зюзина обратилась с апелляционной жалобой на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы Мосогрсудом пока не назначена.

Таким образом, обжалован арест всех фигурантов дела.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования арестованы сам Калви и еще пять человек: партнер инвестфонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").