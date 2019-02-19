Utair выясняет причины повреждения лобового стекла самолета на рейсе Сыктывкар - Москва

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair проводит проверку в связи с появлением трещины на лобовом стекле самолета, заходившего на посадку в аэропорту Внуково (Москва). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация, о том, что на рейсе Utair из Сыктывкара перед вторым пилотом во время снижения во Внукове треснуло лобовое стекло. При этом экипаж спокойно посадил самолет, никто не пострадал.

"18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла", - отметили в пресс-службе, добавив, что инцидент произошел на рейсе Сыктывкар - Москва.

По данным табло на сайте Utair, самолет вылетел из Сыктывкара 18 февраля в 20:09 мск, приземлился во Внукове в 21:52 мск.