{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: пожар в аэропорту Рима потушили

Как передает агентство ANSA, возгорание произошло в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Пожар, возникший во вторник утром в римском аэропорту Чампино, потушен. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на пожарную службу.

Как указывается в заявлении Национального управления гражданской авиации, в настоящий момент "аэропорт возобновляет оперативную деятельность". Однако могут сохраняться задержки в прибытии и отбытии рейсов, поэтому пассажирам рекомендуется обращаться в авиакомпании для получения обновленной информации о возможных изменениях расписания.

По данным пожарных, причиной происшествия стало возгорание в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли.

Ранее инцидент привел к приостановлению полетов и эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта.

В мае 2015 года сильнейший пожар произошел в основном римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Тогда источник возгорания также находился в торгово-ресторанной зоне. От пожара в значительной степени пострадал международный третий терминал, на полное восстановление которого понадобилось почти два года.

Теги
Италия
Обрушение перекрытий в университете в Петербурге
Ректор ИТМО назвал сроки восстановления здания, в котором произошло обрушение
По словам Владимира Васильева, работы по восстановлению могут занять один-два года
Читать полностью