СМИ: пожар в аэропорту Рима потушили

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Пожар, возникший во вторник утром в римском аэропорту Чампино, потушен. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на пожарную службу.

Как указывается в заявлении Национального управления гражданской авиации, в настоящий момент "аэропорт возобновляет оперативную деятельность". Однако могут сохраняться задержки в прибытии и отбытии рейсов, поэтому пассажирам рекомендуется обращаться в авиакомпании для получения обновленной информации о возможных изменениях расписания.

По данным пожарных, причиной происшествия стало возгорание в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли.

Ранее инцидент привел к приостановлению полетов и эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта.

В мае 2015 года сильнейший пожар произошел в основном римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Тогда источник возгорания также находился в торгово-ресторанной зоне. От пожара в значительной степени пострадал международный третий терминал, на полное восстановление которого понадобилось почти два года.