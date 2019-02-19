Адвокат Арашукова заявил, что в его деле нет заявления от "Газпрома" по факту хищения газа

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Адвокат Рауля Арашукова, подозреваемого в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, сообщил, что в деле пока нет заявления от ПАО "Газпром" по факту хищения газа у компании.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"От "Газпрома" в деле нет даже заявления о факте хищения газа, но при этом дело почему-то возбудили. Согласно фабуле дела, ПАО "Газпром" уже давно должно быть признано потерпевшим, но таковым все еще не является. Это дает возможность утверждать, что "Газпром" не поддерживает позицию следствия", - сказал ТАСС адвокат Сергей Шишов, отметив, что Раулю Арашукову и его племяннику Руслану Арашукову обвинений пока не предъявлено.

По словам адвоката, газ был похищен, скорее всего, его конечными потребителями. "Имело место хищение газа конечными потребителями (абонентами). Данное хищение производилось путем, например, незаконных врезок в газовую трубу, потреблением сверх норм при отсутствии счетчиков учета, либо путем блокировки их работы абонентами. На данный момент есть большое количество исков и неисполненных судебных актов, подтверждающих данный факт", - отметил адвокат.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".

Его отца, Рауля Арашукова, следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. С 2002 по 2011 год он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

В рамках этого дела также арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, заместитель директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.